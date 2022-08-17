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ВСУ снова обстреляли район Запорожской АЭС

Рогов: Вооруженные силы Украины снова обстреляли район Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского открыли массированный огонь по району города Энергодар, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС», — написал Рогов.

В администрации также попросили местных жителей укрыться в безопасном месте. Рогов заверил, что информация о местах разрывов снарядов, пострадавших и повреждениях в данный момент уточняется.

Ранее в Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии украинской армии, работавших на электростанции. Как сообщает ГУ МВД области, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой.

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Варвара Кошечкина
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