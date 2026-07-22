Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:11, 22 июля 2026Экономика

Жителям российского города запретили мыться

Жителям Верхней Салды запретили пользоваться водой из-под крана из-за загрязнения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Роспотребнадзор запретил жителям города Верхняя Салда Свердловской области пользоваться водопроводной водой из-за превышения содержания аммиака в четыре раза в Исинском водохранилище. Об этом пишет Ura.ru.

Источником загрязнения стала Нижнетагильская птицефабрика. Из-за обильных осадков и паводка органические стоки попали в притоки реки Исы, а после — в водохранилище. Анализы выявили многократное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по аммиаку, железу, марганцу, органике и цветности.

В таких условиях воду из-под крана можно использовать только для смыва в унитаз. Для остальных целей жителям придется использовать бутилированную воду.

Ранее сообщалось, что жители Тюмени жалуются на вонь, идущую от воды в реке Туре. Причиной стало цветение из-за мощных дождей, при этом местная вода остается безопасной для использования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России предложили ответ на атаки ВСУ на склады Wildberries
    Названы чаще всего забываемые в такси вещи
    Wildberries разрабатывает симулятор продаж
    Глава «Газпром-Медиа-Холдинга» назвал главную проблему выпускников
    В Кремле заявили о требующей особого внимания ситуации с топливом
    Раскрыта причина смерти российского телеведущего Сырникова
    В Wildberries заявили о развернутой против компании информационной войне
    Основатель Wildberries назвала приоритетом безопасность людей
    Татьяна Ким рассказала о выплатах работающим на Wildberries продавцам
    Жителям российского города запретили мыться
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok