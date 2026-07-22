Жителям российского города запретили мыться

Жителям Верхней Салды запретили пользоваться водой из-под крана из-за загрязнения

Роспотребнадзор запретил жителям города Верхняя Салда Свердловской области пользоваться водопроводной водой из-за превышения содержания аммиака в четыре раза в Исинском водохранилище. Об этом пишет Ura.ru.

Источником загрязнения стала Нижнетагильская птицефабрика. Из-за обильных осадков и паводка органические стоки попали в притоки реки Исы, а после — в водохранилище. Анализы выявили многократное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по аммиаку, железу, марганцу, органике и цветности.

В таких условиях воду из-под крана можно использовать только для смыва в унитаз. Для остальных целей жителям придется использовать бутилированную воду.

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