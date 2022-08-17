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В Энергодаре задержали работавших на АЭС наводчиков ВСУ

В Энергодаре задержали двух работников Запорожской АЭС, наводивших артиллерию ВСУ

Фото: телеграм-канал «ГУ МВД ЗП»

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), работавших на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД области.

В сообщении ведомства говорится, что задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой. «За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию — прим. "Ленты.ру") им теперь грозит от десяти лет до пожизненного», — подчеркнули в ГУ МВД.

Ранее стало известно, что украинские войска наносят удары по слабым местам ЗАЭС, в частности — по ее системе охлаждения. При этом подчеркивается, что неисправность последней может превратить реактор АЭС в «настоящую ядерную бомбу».

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Анастасия Заикина
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