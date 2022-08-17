В Запорожской области рассказали об ударах ВСУ по системе охлаждения АЭС

В Запорожской области рассказали, что ВСУ наносят удары по системе охлаждения ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения. Его слова в эфире «Соловьев.Live» передает РИА Новости.

Рогов обратил внимание на то, что реактор нуждается в постоянном охлаждении. В противном случае он перегреется и может стать неуправляемым. «Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет», — констатировал он.

Также Рогов рассказал о степени защиты АЭС. По его словам, реактор останется цел, даже если туда упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками. Толщина стен здания реактора исчисляется метрами железобетона. Единственное, что способно пробить его и разрушить реактор — тактическое ядерное оружие, добавил он.

