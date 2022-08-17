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В Запорожской области рассказали об ударах ВСУ по системе охлаждения АЭС

В Запорожской области рассказали, что ВСУ наносят удары по системе охлаждения ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения. Его слова в эфире «Соловьев.Live» передает РИА Новости.

Рогов обратил внимание на то, что реактор нуждается в постоянном охлаждении. В противном случае он перегреется и может стать неуправляемым. «Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет», — констатировал он.

Также Рогов рассказал о степени защиты АЭС. По его словам, реактор останется цел, даже если туда упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками. Толщина стен здания реактора исчисляется метрами железобетона. Единственное, что способно пробить его и разрушить реактор — тактическое ядерное оружие, добавил он.

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Марина Совина
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