В Запорожской администрации сообщили об уровне защиты реакторов АЭС от обстрелов ВСУ

Реактор Запорожской АЭС останется цел, даже если туда упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками. Это в эфире «Соловьев.Live» объяснил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, толщина стен здания реактора исчисляется метрами железобетона. Единственное, что способно пробить его и разрушить реактор — тактическое ядерное оружие, добавил чиновник.

Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле Запорожской АЭС. Он отметил, что военные атакуют уязвимые участки станции: один из снарядов упал в 10 метрах от контейнера с ядерным топливом, также была попытка перебить систему охлаждения, что может привести к катастрофе, которая станет масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС.