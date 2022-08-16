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Власти Запорожской области рассказали о степени защиты АЭС

В Запорожской администрации сообщили об уровне защиты реакторов АЭС от обстрелов ВСУ

Фото: РИА Новости

Реактор Запорожской АЭС останется цел, даже если туда упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками. Это в эфире «Соловьев.Live» объяснил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, толщина стен здания реактора исчисляется метрами железобетона. Единственное, что способно пробить его и разрушить реактор — тактическое ядерное оружие, добавил чиновник.

Ранее Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле Запорожской АЭС. Он отметил, что военные атакуют уязвимые участки станции: один из снарядов упал в 10 метрах от контейнера с ядерным топливом, также была попытка перебить систему охлаждения, что может привести к катастрофе, которая станет масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС.

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Марина Совина
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