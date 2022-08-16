Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об обстреле АЭС со стороны ВСУ

В Запорожской администрации сообщили об обстреле системы охлаждения АЭС со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли систему охлаждения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член совета областной администрации Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Однако на ЗАЭС есть два слабых места: система охлаждения, попадания по которой могут привести к техногенной катастрофе, и отходы ядерного топлива, попадание по которым также приведет к заражению радиацией», — объяснил он.

По его словам, украинские военные атакуют эти уязвимые участки: один из снарядов упал в 10 метрах от контейнера с ядерным топливом. Попытка перебить систему охлаждения может привести к катастрофе, которая будет масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, заверил Рогов.

Ранее сотрудник администрации предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Такие действия, по его мнению, смогут «отрезвить» Вооруженные силы Украины (ВСУ), шантажирующие весь мир «угрозой ядерной катастрофы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Посольство России сочло провокацией полет британского самолета над Черным морем
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Кокорин потребовал у «Фиорентины» миллионы евро за расторжение контракта
В столице увековечили память автора трилогии «Московская сага»
В Запорожской области сообщили об обстреле АЭС со стороны ВСУ
Прохожие спасли женщину от топившего ее в фонтане дебошира
Эксперт по сну поделился способами заснуть ночью перед важным событием
Дочь Лепса обманули при покупке кухни
Молодая россиянка выманила у 67 мужчин миллионы «на похороны бабушки»
Беспрецедентная жара поставила под угрозу производство в Китае
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.