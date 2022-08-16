В Запорожской области сообщили об обстреле АЭС со стороны ВСУ

В Запорожской администрации сообщили об обстреле системы охлаждения АЭС со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли систему охлаждения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил член совета областной администрации Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Однако на ЗАЭС есть два слабых места: система охлаждения, попадания по которой могут привести к техногенной катастрофе, и отходы ядерного топлива, попадание по которым также приведет к заражению радиацией», — объяснил он.

По его словам, украинские военные атакуют эти уязвимые участки: один из снарядов упал в 10 метрах от контейнера с ядерным топливом. Попытка перебить систему охлаждения может привести к катастрофе, которая будет масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, заверил Рогов.

Ранее сотрудник администрации предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Такие действия, по его мнению, смогут «отрезвить» Вооруженные силы Украины (ВСУ), шантажирующие весь мир «угрозой ядерной катастрофы».