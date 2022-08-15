Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Вокруг Запорожской АЭС предложили объявить режим тишины

Член администрации Рогов предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — заявил Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад делает все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она также возмутилась выступлением украинской делегации на прошедшем Совете Безопасности ООН. «Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», — сказала Захарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
Вокруг Запорожской АЭС предложили объявить режим тишины
Число жертв взрыва в Ереване возросло до шести
Корвет «Громкий» прибыл в Циндао для участия в международном конкурсе
Стилистка перечислила портящую образ женщины одежду
Оценена эффективность назальной вакцины против всех штаммов коронавируса
Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением
В газете 60-летней давности обнаружили сбывшееся спустя полвека предсказание
Зоозащитники нашли способ решить проблему с бездомными кошками в столице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.