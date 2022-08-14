МИД России обвинил Запад в попытках помешать миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Представитель МИД России Захарова обвинила Запад в попытках помешать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Запад делает все возможное, чтобы не допустить специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», — сообщила Захарова.

Представитель МИД также возмутилась выступлением украинской делегации на прошедшем Совете Безопасности ООН. «Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», — сказала Захарова.

Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.