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На Запорожской АЭС допустили аварию «посерьезнее Чернобыля»

Преподаватель МГУ Мухаметов допустил перекрытие Северо-Крымского канала при утечке на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Мухаметов допустили аварию На ЗАЭС «посерьезнее Чернобыля» и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.

«Дело в том, что Северо-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища и отправляет ее для орошения в Крым, который страдает от нехватки воды для полива полей. Зараженная вода пойдет по Крымскому каналу, и все, что будет там расти, будет заражено радиацией. Поэтому, если такая авария произойдет, канал надо будет сразу закрывать», — объяснил эксперт.

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Марина Совина
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