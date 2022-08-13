В МИД предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС

Дипломат Вишневецкий предупредил о страшных последствиях от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина намеренно совершает удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, обеспечивающей электроснабжение станции. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, отсутствие электроснабжения на ЗАЭС приведет к страшным последствиям. Об этом он заявил на в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вишневецкий подчеркнул, что сейчас наблюдается «грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности». Он призвал Киев отказаться от политической дезинформации и прекратить обстрелы, «иначе мы рано или поздно, но придем к катастрофе».

«Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа», — предупредил Вишневецкий.

Представитель российского МИД добавил, что Киев обстреливает узлы ЗАЭС, обеспечивающие «жизнедеятельность станции» по линиям электропередач. Он напомнил, что станция является крупнейшей в Европе.

«То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооруженные силы специально бьют туда — обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно», — заключил он.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.