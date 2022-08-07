В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 7 августа, обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.
«Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров», — уточнили в администрации.
Там добавили, что ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.
«Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — отметили в администрации.
Ранее украинские военные нанесли удары по санаторию АЭС. До этого они также атаковали объекты станции и самого Энергодара. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал обстрел АЭС актом ядерного терроризма.