В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В администрации Энергодара заявили, что ВСУ ночью обстреляли Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 7 августа, обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.

«Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров», — уточнили в администрации.

Там добавили, что ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

«Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — отметили в администрации.

Ранее украинские военные нанесли удары по санаторию АЭС. До этого они также атаковали объекты станции и самого Энергодара. Генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал обстрел АЭС актом ядерного терроризма.