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В Запорожской области оценили состояние АЭС после обстрела

Член запорожской администрации Рогов: ЗАЭС не пострадала в результате обстрела ВСУ

Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара / РИА Новости

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было зафиксировано не менее шести ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он оценил состояние ЗАЭС после обстрела со стороны украинских военных, отметив, что сама станция не пострадала. «Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме», — уточнил Рогов.

Ранее в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, сообщили о массированном обстреле города со стороны ВСУ. До этого стало известно, что в населенном пункте задержали двух наводчиков украинской артиллерии, которые работали на самой электростанции.

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Алевтина Запольская
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