В Киевской области сообщили о повреждении энергообъекта из-за ракетного удара

Укрэнерго сообщило о тяжелых разрушениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом

В Киевской области поврежден энергообъект из-за ракетного удара. Об этом сообщает оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине подвергся тяжелым разрушениям. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона», — сказано в сообщении оператора.

Жителей области также предупредили о возможном применении графика аварийных отключений электроэнергии. Помимо этого, к населению вновь обратились с просьбой экономить электричество, в особенности с 17:00 до 23:00.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнеров дополнительные кредиты. По его словам, ему необходимы средства для восстановления энергетической инфраструктуры. Он уточнил, что стране потребуется пять миллиардов долларов для покупки газа и угля на зиму.