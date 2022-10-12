Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:15, 12 октября 2022Бывший СССР

Зеленский попросил денег на газ и уголь

Зеленский запросил 7 млрд долларов на энергетическую инфраструктуру, закупку газа и угля

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда, запросил у международных партнеров дополнительные кредиты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на восстановление энергетической инфраструктуры и расширения поставок энергии в Европу необходим целевой кредит в размере двух миллиардов долларов. Еще не менее пяти миллиардов долларов Украине необходимо на покупку газа и угля для будущего отопительного сезона. Зеленский объяснил, что эти средства позволят обеспечить стабильность.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил удар по украинской территории как «всеобъемлющий». Он рассказал, что атака нанесла колоссальный ущерб энергетической системе страны, и добавил, что точных данных пока нет, однако, по имеющейся информации, повреждено не менее 8,22 гигаватта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации.

Из-за ракетных ударов в Киеве и области 11 октября пришлось ограничить потребление электроэнергии. Также принудительные ограничения были введены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту
Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть
В США указали на риск превращения Нью-Йорка в «пыль» из-за Крыма
Минфин США предупредил Европу о сложной зиме
Орбан сообщил о своих угрозах ЕК наложить вето на новые антироссийские санкции
Минобороны Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.