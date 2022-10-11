Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве ограничат потребление электроэнергии

В «Укрэнерго» сообщили, что в Киеве и области ограничат потребление электроэнергии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве и области ограничат потребление электроэнергии во вторник, 11 октября. Об этом сообщил оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго», передает РИА Новости.

Кроме того, принудительные ограничения применят в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Ранее жители Киева рассказали о веерных отключениях света. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждал, что в столице удалось наладить электроснабжение. По его словам, аварийные отключения электроэнергии не планировались.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что ракетные удары по украинской энергосистеме создали для страны существенные проблемы. По его мнению, на ликвидацию последствий обстрелов потребуется несколько дней.

До этого стало известно о серии ракетных ударов в шести областях Украины. Уточнялось, что атаке подверглись Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области. Также удары были нанесены по объектам в трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске и Запорожье. Отмечается, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.