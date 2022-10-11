В Киеве сообщили о веерных отключениях света

Klymenko Time: жители Киева сообщили о веерных отключениях света в трех районах

Жители Киева рассказали о веерных отключениях света. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

В украинских пабликах пишут о проблемах со светом в трех районах города — Дарницком, Оболонском и Подольском. Помимо этого, оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» сообщил о применении принудительных ограничений на потребление электричества в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявлял, что в столице не планируются аварийные отключения электроэнергии. По его словам, электроснабжение города удалось наладить.

До этого сообщалось о серии ракетных ударов в шести областях Украины. Уточнялось, что атаке подверглись Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.