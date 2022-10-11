Электроснабжение в Киеве стабилизировалось

Депутат Рады Гончаренко сообщил о стабилизации электроснабжения в Киеве

В Киеве удалось стабилизировать электроснабжение. Об этом стало известно из Telegram-канала депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Парламентарий также уточнил, что во вторник, 11 октября, в городе не будет аварийных отключений электроэнергии.

Ранее украинские СМИ сообщали, что с утра 11 октября ракетным ударам подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская. Кроме того, обстрелы были зафиксированы в трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске и Запорожье.

Позднее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ракетные удары по энергосистеме Украины создали для нее существенные проблемы. По его словам, на ликвидацию последствий этих обстрелов потребуется несколько дней.