Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным

Ученый Журавлев назвал колоссальным ущерб энергетической системе Украины

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что удары по украинской территории нанесли колоссальный ущерб энергетической системе страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что точных цифр пока не приводится, однако, по открытым данным, повреждено не менее 8,22 ГВт теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть порядка 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации. Журавлев указал, что сложившаяся ситуация приведет к очень серьезным последствиям.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

