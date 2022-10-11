Минобороны отчиталось о новых ударах по инфраструктуре Украины

Минобороны заявило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями ударов стали пункты военного управления и объекты энергетической инфраструктуры.

Конашенков отчитался, что все цели ударов были достигнуты. «Все назначенные объекты поражены», — заявил он.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

Президент России Владимир Путин сообщил, что удары были нанесены по предложению Минобороны России. Также он предупредил о соразмерном ответе на акты терроризма со стороны Украины.