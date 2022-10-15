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12:42, 15 октября 2022Бывший СССР

Киевские власти объявили в городе воздушную тревогу

В Киеве городские власти объявили воздушную тревогу
Начало событий в новости В Киевской области сообщили о повреждении энергообъекта из-за ракетного удара
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве власти объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Воздушная тревога звучит по всей Украине, добавляет агентство сообщение украинского телеканала «Пятый».

Ранее 15 октября оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» сообщил о повреждении энергообъекта в Киевской области из-за ракетного удара. Жителей предупредили о возможном применении графика аварийных отключений электроэнергии. Помимо этого, к населению вновь обратились с просьбой экономить электричество, в особенности с 17:00 до 23:00.

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Любовь Ширижик
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