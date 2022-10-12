На Украине призвали уменьшить потребление электричества

Премьер Украины Шмыгаль призвал население снизить потребление электричества на 25%

Населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время, призвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом заявил на видео, размещенном в его Telegram-канале.

«Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25 процентов», — сказал он.

По его словам, бизнес также должен отключить наружную световую рекламу и другие энергозатратные приборы. Политик объяснил, что такой ответственный подход позволить минимизировать обращение к графикам отключения электроэнергии.

Помимо этого, Шмыгаль также выразил благодарность жителям страны, которые снизили использование электричества 10 и 11 октября. «Суммарно экономия составила 10 процентов», — сообщил он.

Ранее украинский премьер оценил степень готовности страны к отопительному сезону. По его словам, государство готово к зиме на 90 процентов, при этом также будут созданы пункты обогрева для населения.