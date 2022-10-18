Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 18 октября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре

В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Днепра

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о двух «прилетах» по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. Об этом сообщает «Политика страны».

Информацию об ударах также подтвердил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram. «Серьезные повреждения. Подробности позднее», — рассказал он.

О том, что в пригороде Днепра произошел взрыв, стало известно утром 18 октября. В городе наблюдали сильный дым, власти попросили жителей не покидать укрытия.

Этой ночью в Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области и Киеве объявили воздушную тревогу. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошли взрывы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украине предрекли быстрое поражение без помощи США и НАТО
Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
В Харькове сообщили о серии взрывов
Стало известно о планах Zara вернуться в Россию
В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре
Стало известно о выводах немецких следователей по авариям на «Северных потоках»
Напоившей маленькую дочь отравой и выкинувшей ее из окна россиянке дали 5 лет
Володин назвал размер штрафов за пропаганду ЛГБТ
Раскрыты способы умерить тягу к еде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.