В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре

В офисе Зеленского заявили об ударах по энергетической инфраструктуре Днепра

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о двух «прилетах» по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. Об этом сообщает «Политика страны».

Информацию об ударах также подтвердил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram. «Серьезные повреждения. Подробности позднее», — рассказал он.

О том, что в пригороде Днепра произошел взрыв, стало известно утром 18 октября. В городе наблюдали сильный дым, власти попросили жителей не покидать укрытия.

Этой ночью в Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области и Киеве объявили воздушную тревогу. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошли взрывы.