В офисе Зеленского заявили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве
Офис Зеленского заявил о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева
Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в Telegram о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по инфраструктуре в Киеве. Он уточнил, что прилет был в Деснянском районе города.
Кроме того, ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в одном из районов города начались перебои со светом.