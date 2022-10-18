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09:27, 18 октября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве

Офис Зеленского заявил о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в Telegram о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по инфраструктуре в Киеве. Он уточнил, что прилет был в Деснянском районе города.

Кроме того, ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в одном из районов города начались перебои со светом.

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Алевтина Запольская
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