В Киеве произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве

В украинской столице произошли взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Киеве», — говорится в сообщении. Уточняется, что в одном из районов столицы начались перебои со светом.

Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошли взрывы. В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили о двух «прилетах» по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. Кроме того, серия взрывов произошла в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что под удар попал район одного из промышленных предприятий.

Утром 18 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого предупредительные сигналы звучали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.