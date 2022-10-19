В Житомире перестал работать электротранспорт после обстрелов

Мэр Житомира Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрелов

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуации такова, что мощности не хватает, поэтому работа крупных предприятий пока под вопросом. Сегодня в Житомире не работает электротранспорт и большое количество предприятий без электричества», — сообщил мэр.

По словам Сухомлина, продолжаются восстановительные работы. Он подчеркнул, что обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным. Как утверждает мэр, в городе создали систему, благодаря которой Житомир сможет функционировать без электроэнергии. Ее применение планируется через 1,5 месяца, отметил Сухомлин.

18 октября мэр города заявил, что Житомир остался без воды и света. «Утро началось с прилетов по Житомиру», — написал Сухомлин. 10 октября Госпецсвязь Украины сообщила о перебоях в работе мобильной связи в Житомире, Харькове, а также в Хмельницкой, Львовской, Полтавкой областях. Уточнялось, что нестабильная работа сети связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и энергетических предприятий.