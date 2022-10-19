Энергодар остался без электроэнергии в результате обстрелов ВСУ

В Энергодаре в результате обстрелов ВСУ вышли из строя подстанции, в городе нет света

Энергодар остался без электроэнергии и света в результате обстрелов горда Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Александра Волга.

Удары из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вывели из строя подстанцию «Луч». Глава администрации добавил, что также повреждена дорога, по которой люди въезжают в город. По его словам, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.

Ранее стало известно, что под удары ВСУ попало здание администрации Энергодара. Пострадавших нет.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По его словам, украинские войска открыли огонь вечером 18 октября по различным районам города. Было зафиксировано около 10 попаданий в районах тепловой электростанции (ТЭС) и промзоны. Также Рогов отметил, что в городе частично пропало электричество. «В данный момент обстрелы города продолжаются», — подчеркнул он.