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02:04, 19 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье заявили об усилении обстрела Энергодара украинскими войсками

Владимир Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об усилении обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, украинские войска открыли огонь вечером 18 октября по различным районам города. Было зафиксировано около 10 попаданий в районах тепловой электростанции (ТЭС) и промзоны. Также Рогов отметил, что в городе частично пропало электричество. «В данный момент обстрелы города продолжаются», — подчеркнул он.

Председатель движения также добавил, что степень возможных разрушений уточняется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Энергодар и атомная станция являются «целями номер один» для украинских властей.

Российские войска заняли территорию ЗАЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар подвергаются регулярным обстрелам. 8 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

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Марина Совина
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