Украина захотела захватить ЗАЭС с помощью Киевской ГЭС

Рогов заявил, что Украина захотела захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС

Украина захотела захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала.

«Будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. (...) Они хотят еще на два-три, а возможно, и на пять метров повысить уровень [воды], который, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС», — сказал он.

Рогов отметил, что речной десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерен захватить ЗАЭС, преодолев заграждения на берегу Днепра. По его словам, также будут использованы ДнепроГЭС, Среднеднепровская и Кременчугская гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что Энергодар и атомная станция являются «целями номер один» для украинских властей.

В ночь на 14 октября российские войска сорвали подготовку ВСУ к проведению речной операции по высадке десанта близ ЗАЭС. Ранее стало известно, что Украина планировала провокации с затоплением Запорожской АЭС. Как предположил Рогов, для осуществления плана Киев намеревался спровоцировать неконтролируемый сброс воды на ряде ГЭС.