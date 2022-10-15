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13:51, 15 октября 2022Россия

Российские войска сорвали попытку ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС

Российские войска сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в ночь с 13 на 14 октября сорвали подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению речной операции по высадке десанта близ Запорожской АЭС. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в военном ведомстве завили об уничтожении более 160 украинских военнослужащих в трех казармах в районе города Запорожье. По ним был нанесен удар Воздушно-космическими силами РФ, военные располагались в пункте временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 50 украинских десантников в бухте Каховского водохранилища рядом с Осокоровкой в Херсонской области. Под удар попали также пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты ВСУ.

Кроме того, 15 октября Минобороны РФ заявило о провальных попытках ВСУ вести разведку боем в ДНР и ЛНР и об уничтожении 60 бойцов ВСУ при этом.

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Антон Похиляк
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