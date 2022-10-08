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Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России

Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская АЭС». Об этом сообщает РИА Новости.

Передать Запорожскую АЭС под управление России президент РФ Владимир Путин поручил 5 октября. Согласно указу, задача возлагалась на правительство. В тот же день представители МАГАТЭ, оставшиеся на станции на постоянной основе, заявили о планах России перезапустить один из шести реакторов.

Гендиректор Запорожской АЭС будет назначен Росимуществом.

8 октября Запорожская АЭС оказалась отрезана от энергосистемы Украины. Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ повредили последнюю линию связи электростанции. После этого АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

Ранее Евросоюз (ЕС) осудил переход Запорожской АЭС под управление России.

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Дениза Мацаева
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