На Запорожской АЭС перезапустят один из реакторов

В МАГАТЭ сообщили о планах перезапустить один из шести реакторов Запорожской АЭС

Персонал Запорожской атомной электростанции (АЭС) готовится перезапустить один из шести реакторов. О подобных планах сообщили представители МАГАТЭ, передает агентство Reuters.

«Старший оперативный персонал [АЭС] проинформировал присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ о том, что идет подготовка к пуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции», — говорится в сообщении. Отмечается, что перезапуск займет «некоторое время».

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин дал поручение принять объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в федеральную собственность. В тексте документа говорится, что «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии» ЗАЭС и «иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», должно правительство.