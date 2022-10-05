Путин поручил принять Запорожскую АЭС в собственность России
Президент России Владимир Путин дал поручение принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 5 октября.
В тексте документа говорится, что «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии» ЗАЭС и «иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», должно правительство.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция подвергается обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву.
Ранее 5 октября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать прилегающую к электростанции территорию. По данным российского военного ведомства, со стороны Украины было выпущено свыше 43 снарядов. Последний работавший блок Запорожской АЭС был остановлен 11 сентября — из-за постоянных атак.
Запорожская АЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. 5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области, в состав России.