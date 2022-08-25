Названо число ударов ВСУ по Запорожской АЭС за сутки

Глава запорожской администрации Балицкий: ВСУ нанесли 17 ударов по ЗАЭС за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне, а три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны украинских военных.

Ранее Россия представила Совбезу и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировавшей и обвинил украинские войска в создании риска радиационной аварии.