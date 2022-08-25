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Названо число ударов ВСУ по Запорожской АЭС за сутки

Глава запорожской администрации Балицкий: ВСУ нанесли 17 ударов по ЗАЭС за сутки

Фото: AP

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне, а три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны украинских военных.

Ранее Россия представила Совбезу и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировавшей и обвинил украинские войска в создании риска радиационной аварии.

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Алевтина Запольская
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