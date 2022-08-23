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Россия представила Совбезу ООН фотосвидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Небензя заявил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российская делегация представила в Совете безопасности (СБ) ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при организации Василия Небензю.

По словам дипломата, речь идет о фотографиях, подтверждающих факты обстрела Запорожской АЭС украинскими военными.

Небензя также заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последние недели деградировала. По словам дипломата, ВСУ продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии на Запорожской АЭС «с катастрофическими последствиями для всего европейского континента».

В ООН призвали стороны пообещать прекратить бои у Запорожской АЭС. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло считает, что это позволит обеспечить дальнейшую безопасную и надежную работу станции.

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Марина Совина
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