Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Постпред России в ООН Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последние недели деградировала. Об этом сообщает ТАСС.

«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг объекта.

По словам дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территорию станции, города Энергодара, создавая риск радиационной аварии на Запорожской АЭС «с катастрофическими последствиями для всего европейского континента».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине
Россиянка упала с опоры ЛЭП и умерла
Премьер Греции высказался о возможных изменениях границ Украины
МИД Китая напомнил Западу слова Ленина о демократии
В Совфеде отреагировали на предложение Киева конфисковать российский газ
В Иране назвали виновного в задержке подписания ядерной сделки
Израильский клуб отменил сделку с «Динамо» из-за невозможности получить оплату
Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.