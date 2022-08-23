Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Постпред России в ООН Небензя заявил о деградации ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) за последние недели деградировала. Об этом сообщает ТАСС.

«С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг объекта.

По словам дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать территорию станции, города Энергодара, создавая риск радиационной аварии на Запорожской АЭС «с катастрофическими последствиями для всего европейского континента».