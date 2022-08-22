Стало известно о готовящемся жестком заявлении Думы в ООН по ситуации на ЗАЭС

Миронов заявил о собрании Совета Госдумы 25 августа и принятии заявления по Украине

Госдума приняла решение направить жесткое заявление по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ООН и во все международные парламентские организации. О его подготовке рассказал депутат, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он отметил, что Совет Думы 25 августа соберется на внеочередное заседание. По мнению Миронова, попытка Киева целенаправленно стрелять по ЗАЭС, в том числе по хранилищу радиоактивных отходов, — это преступления против человечества.

«То, что творит преступный режим Зеленского — это недопустимо. Это угроза не только Европе, это угроза всему человечеству, и мир должен знать, кто пытается поджечь этот ядерный фитиль», — заявил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского виновниками обстрелов Запорожской АЭС.

До этого в Минобороны сообщали, что критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.