Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о готовящемся жестком заявлении Думы в ООН по ситуации на ЗАЭС

Миронов заявил о собрании Совета Госдумы 25 августа и принятии заявления по Украине

Фото: РИА Новости

Госдума приняла решение направить жесткое заявление по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ООН и во все международные парламентские организации. О его подготовке рассказал депутат, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он отметил, что Совет Думы 25 августа соберется на внеочередное заседание. По мнению Миронова, попытка Киева целенаправленно стрелять по ЗАЭС, в том числе по хранилищу радиоактивных отходов, — это преступления против человечества.

«То, что творит преступный режим Зеленского — это недопустимо. Это угроза не только Европе, это угроза всему человечеству, и мир должен знать, кто пытается поджечь этот ядерный фитиль», — заявил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского виновниками обстрелов Запорожской АЭС.

До этого в Минобороны сообщали, что критически важная инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
Момент гибели попавшего в винт самолета россиянина показали на видео
Сенатор Исаков опроверг отречение от осудившей СВО дочери
Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV
Названы способы создать модные образы из старой одежды
Названо число погибших при обстреле Антоновского моста в Херсоне
Врачи приняли рак у ребенка за ушную инфекцию
Россиянин отправился в горы Сочи и был эвакуирован с инфарктом
В России назвали время возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Стало известно о готовящемся жестком заявлении Думы в ООН по ситуации на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.