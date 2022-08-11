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Стало известно о трех ударах ВСУ в район хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС

В результате обстрела Запорожской АЭС ВСУ три снаряда попали в хранилище изотопов

Фото: РИА Новости

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о как минимум трех ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — написал представитель власти.

Также стало известно, что в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон в норме.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Огонь велся с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Местные власти уточняли, что пожара не энергоблоках нет.

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Алевтина Запольская
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