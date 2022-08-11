ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день

ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС тяжелой артиллерией и РСЗО с правого берега Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской атомной электростанции (АЭС) второй раз за день, огонь вели с правого берега Днепра из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, где опубликовано и видео, на котором запечатлен дым над территорией АЭС.

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», — сообщил Рогов. Он также отметил, что пострадавших нет, но сотрудники станции не смогли провести «пересменку» из-за обстрелов.

Местные власти уточнили, что пожара не энергоблоках нет, передает ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал посетить Запорожскую АЭС международную миссию, в состав который должны войти сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и военные эксперты ООН.