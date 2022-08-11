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Украина призвала отправить на Запорожскую АЭС МАГАТЭ и военных экспертов ООН

Глава МИД Украины Кулеба попросил посетить Запорожскую АЭС МАГАТЭ и военных экспертов ООН

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал посетить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) международную миссию, в состав который должны войти сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и военные эксперты ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призвал отправить на Запорожскую АЭС международную миссию под сопровождением МАГАТЭ, предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки военных угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой», — сообщил Кулеба.

Глава МИД Украины также добавил, что это должно произойти в кратчайшие сроки, а участники миссии должны попасть на АЭС исключительно с подконтрольной Украине территории.

Накануне на Украине назвали условие удара по линиям электропередач Запорожской АЭС. По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, это может произойти в случае, если Россия начнет переподключение АЭС от местной энергосистемы.

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Василий Мека
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