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На Украине назвали условие удара по линиям электропередач Запорожской АЭС

«Энергоатом»: Украина ударит по ЛЭП Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать ее

Фото: РИА Новости

Украина ударит по линиям электропередач (ЛЭП), которые идут к Запорожской атомной электростанции (АЭС), если Россия начнет ее переподключение от местной энергосистемы. Об этом заявил глава госпредприятия «Энергоатом» Петр Котин в интервью «РБК-Украина».

«Это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — заявил Котин. При этом он пообещал, что Россия не сможет подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

На вопрос журналиста о том, уверен ли Котин, что зимой станция будет работать в украинской системе, он ответил: «У нас тоже есть Вооруженные силы».

Накануне страны «Большой семерки» (G7) призвали Россию незамедлительно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. Главы министерств иностранных дел этих государств выразили коллективную обеспокоенность уровнем безопасности на украинских ядерных объектах, занятых российскими войсками.

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