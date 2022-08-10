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Страны G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Главы МИД стран G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Фото: РИА Новости

Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию незамедлительно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что страны G7 выразили свою коллективную обеспокоенность уровнем безопасности на украинских ядерных объектах, занятых российскими войсками. Кроме того, главы МИД государств «Большой семерки» поддержали усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на подконтрольных России ядерных объектов и призвали отправить туда экспертов организации.

Ранее Россия запросила назначить на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций. Другой источник уточнил, что в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Николай Чигасов
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