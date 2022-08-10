Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов по Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Об этом заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости.

Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями источник в российском постпредстве в ООН

Другой источник уточнил, что в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил проведение 11 августа заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Как считает политик, тема должна обсуждаться в Совбезе ООН. «Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — подчеркнул он.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В ночь на 7 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую АЭС.

Ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметров администрация Энергодара

Там также отметили, что ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате удара повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

Реакция МИД России

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отмечал, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС для привлечения внимания и получения нового оружия от Запада.

Он напомнил, что Киев обвиняет российских военных в том, что они якобы обстреливают сами себя и Запорожскую АЭС, которую давно контролируют.

Очевидно, в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды Игорь Вишневецкий заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ

При этом он добавил, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции. По словам представителя ведомства, Киев ни разу не смог объяснить, для чего российские военные были вынуждены сами себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в «течение длительного времени».