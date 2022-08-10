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МИД России обвинил Украину в запугивании работников Запорожской АЭС

МИД России обвинил Украину в запугивании работников Запорожской АЭС для создания проблем

Фото: РИА Новости

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, хочет запугать ее персонал, чтобы создать проблемы на станции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы вынуждены отреагировать на непрекращающиеся заявления украинской делегации, совершенно абсурдные утверждения о том, что Запорожскую АЭС обстреливают российские Вооруженные силы», — сказал Вишневецкий, добавив, что Киев ни разу не смог объяснить, для чего российские военные были вынуждены сами себя обстреливать на Запорожской АЭС, которую они контролируют в «течение длительного времени».

При этом, говоря об украинской стороне, по словам Вишневецкого, у Киева есть серьезные мотивы. «Почему это делается сейчас? Потому что проходит Обзорная конференция ДНЯО, и внимание к ней — пристальное… Мир следит за нашей работой — нужно привлечь к себе внимание, которое начинает явно ослабевать», — сказал Вишневецкий.

По его словам, украинскому режиму сейчас нужны деньги и оружие, «и очевидно, что в Киеве думают, что, привлекая такими действиями внимание международного сообщества, они получат свои дивиденды».

ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожской области была усилена российская группировка войск ПВО.

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Марина Совина
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