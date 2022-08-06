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Минобороны России назвало обстрел ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Минобороны России: обстрел ВСУ Запорожской АЭС считается актом ядерного терроризма

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом Запорожской атомной электростанции (АЭС) актом ядерного терроризма, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, благодаря грамотным и эффективным действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. Он назвал документ, на который при оценке действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) опирается российское руководство. «В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — подчеркнул представитель Минобороны.

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Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство обеспокоено происходящим со станцией в Запорожье. Он отметил, что сейчас, особенно после обстрелов ВСУ объектов АЭС, «вполне реальна опасность ядерной катастрофы».

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Марина Совина
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