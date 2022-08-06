Минобороны России назвало обстрел ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Минобороны России: обстрел ВСУ Запорожской АЭС считается актом ядерного терроризма

Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом Запорожской атомной электростанции (АЭС) актом ядерного терроризма, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, благодаря грамотным и эффективным действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала. Он назвал документ, на который при оценке действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) опирается российское руководство. «В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — подчеркнул представитель Минобороны.

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Минобороны России подтвердило информацию об атаке ВСУ по станции и объектам Энергодара.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство обеспокоено происходящим со станцией в Запорожье. Он отметил, что сейчас, особенно после обстрелов ВСУ объектов АЭС, «вполне реальна опасность ядерной катастрофы».