Минобороны подтвердило удар ВСУ по Запорожской АЭС

Минобороны России подтвердило информацию об артударе ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Минобороны России подтвердило информацию об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, в результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока, снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока. Кроме того, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, которое удалось оперативно ликвидировать.

Отмечается, что украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, благодаря чему удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

Ранее власти Энергодара, города, рядом с которым располагается АЭС, заявили, что в результате обстрела ВСУ электростанции на ее территории начался пожар. Кроме того, были оборваны две линии электропередачи, которые необходимы для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков.

ВСУ неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожской области была усилена российская группировка войск ПВО.