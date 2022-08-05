Власти Энергодара сообщили о пожаре на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

Власти Энергодара заявили, что на Запорожской АЭС начался пожар из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) на ее территории начался пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Энергодара.

«Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар», — заявили власти города.

На место прибыли сотрудники пожарной спецчасти, однако они не могут приступить к тушению: оборванные линии находятся под напряжением, также высока вероятность выпадения осадков. В администрации добавили, что обстрел произошел во время пересменки работников станции.

ВСУ неоднократно наносили удары по крупнейшей в Европе АЭС. 20 июля украинская сторона атаковала станцию с помощью дронов-камикадзе. Для отражения обстрелов ВСУ в Запорожской области была усилена российская группировка войск ПВО.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы плутония и обогащенного урана, что может говорить, как замечают эксперты, о создании Украиной ядерного оружия.