На Запорожской АЭС нашли колоссальные запасы ядерного топлива

Директор МАГАТЭ Гросси сообщил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил о колоссальных запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

По словам Гросси, на территории АЭС находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана (степень его обогащения не уточняется — прим. «Ленты.ру»). Он также заявил, что агентство хочет быть уверенным, что эти запасы не пропали. Директор МАГАТЭ выразил надежду, что представителям агентства удастся отправиться на АЭС, чтобы убедиться в этом, так как этот вопрос сейчас «не дает спать по ночам».

30 и 40 тонн плутония и обогащенного урана находилось на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Арифметическая ошибка или угроза в центре Европы

Заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что 30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана — это очень много. Специалист предположил, что если здесь не допущена экономическая ошибка, дальше возникает вопрос о степени обогащения плутония и урана. «Например, если мы говорим об уране, то для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80 процентов, в том время как в атомных энергоблоках, как правило, используют обычный уран, обогащенный до 2-5 процентов», — объяснил он.

Кондратьев также заметил, что МАГАТЭ 15 лет работало над тем, чтобы Иран не получил ядерное оружие. «И теперь выясняется, что в самом центре Европы быстро разворачивались события, ставящие под угрозу весь контроль за нераспространением», — заключил эксперт.

В марте источник в одном из российских ведомств заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране в 2014 году. По его словам, Киев начал формировать технологическую основу еще в 1994 году, после подписания Договора о нераспространении оружия.

О ведении на Украине разработок по созданию ядерного вооружения также сообщал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он отмечал, что, по данным Минобороны России, Украина сохранила технический потенциал для этого, и возможности у нее выше, чем у Ирана или Северной Кореи.

Контроль над Запорожской АЭС

Минобороны России 28 февраля объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС. По данным ведомства, территория с электростанцией полностью охраняется, а персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме. Кроме того, производится контроль радиоактивной обстановки — радиоактивный фон в норме. В начале марта президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макрон подтвердил, что как ядерная, так и физическая безопасность Запорожской АЭС надежно защищена, а радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы.

Постоянное представительство России при ООН объяснило, что АЭС была взята под контроль, чтобы не допустить ядерных провокаций со сторонних украинских военных и иностранных наемников. По мнению Москвы, риски этого существуют. При этом постпредство уверяет, что действия российских военных не наносят ущерба ядерной безопасности.

Гросси, комментируя ситуацию вокруг АЭС, попросил российскую сторону дать возможность персоналу Запорожской АЭС работать без давления. Он также сообщил, что украинским коллегам помогают специалисты из «Росатома». Они прибыли из России для оценки ситуации с радиацией.