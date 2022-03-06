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Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году

ТАСС: подготовка к созданию ядерного оружия на Украине активизировалась в 2014 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

«Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Петра Порошенко, в то время президента страны», — пишет ТАСС.

Украина начала формировать технологическую основу для создания собственного ядерного оружия еще в 1994 году, когда был подписан Договор о его нераспространении, уверяет источник.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.

«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи», — сказал Нарышкин.

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Марина Совина
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