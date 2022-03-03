Нарышкин заявил о разработках ядерного оружия на Украине
Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его заявление опубликовано на сайте службы.
По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.
«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи», — сказал Нарышкин.
Он отметил, что Америка не только не препятствовала ведущимся разработкам ядерного вооружения на Украине, но и была готова помогать.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).