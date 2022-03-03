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Нарышкин заявил о разработках ядерного оружия на Украине

Глава СВР Нарышкин заявил, что на Украине велись разработки ядерного оружия
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Global Look Press

Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его заявление опубликовано на сайте службы.

По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.

«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи», — сказал Нарышкин.

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Он отметил, что Америка не только не препятствовала ведущимся разработкам ядерного вооружения на Украине, но и была готова помогать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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