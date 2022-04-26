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Россия заявила о риске ядерных провокаций на АЭС Украины

Постоянное представительство России при ООН заявило о риске ядерных провокаций на АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Постоянное представительство России при ООН заявило о риске ядерных провокаций на АЭС Украины, передает ТАСС.

В сообщении постпредства говорится, что во время специальной военной операции российские войска взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы не допустить «использования украинскими националистическими или другими террористическими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации». Москва утверждает, что риски этого, «несомненно, существуют».

При этом постпредство утверждает, что действия российских военных «никоим образом не наносили и не наносят ущерба ядерной безопасности».

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Алевтина Запольская
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